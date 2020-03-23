Сеул, , 10:36 — REGNUM С 23 по 26 марта представители России и Южной Кореи проведут видеоконференцию, в рамках которой обсудят соглашение о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Напомним, что стороны обсуждают данное соглашение с июня прошлого года. Второй раунд переговоров состоялся в Сеуле в октябре, а третий — в Москве в январе текущего года.

Предполагается, что в рамках данной встречи стороны обсудят ключевые положения соглашения, включая инвестиции, услуги и общие правила.

«Мы будем принимать активное участие в переговорах, чтобы улучшить условия выхода южнокорейских компаний на российский рынок и защитить наших инвесторов», — сообщили представители Южной Кореи.

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