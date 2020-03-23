Москва, , 10:28 — REGNUM В связи с прогрессирующей пандемией коронавируса лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывает прекратить показ в СМИ рекламы туристических путёвок.

«Прекратите рекламировать то, что сегодня невозможно, все поездки и перелёты отменены. Во многих курортных странах бушует зараза: и в Турции, и в Италии, и в Испании. Большинство стран закрыли границы. Такой рекламой вы только раздражаете людей!» — цитирует Жириновского пресс-служба.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ряд стран закрыли границы в связи с распространением коронавируса. МИД России организует экстренные рейсы для вылета застрявших в некоторых государствах граждан РФ.