Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Афганистан с неофициальным визитом. Об этом 23 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Как отмечает источник, Помпео проведет встречу с президентом страны Ашрафом Гани, а также с его политическим оппонентом Абдуллой Абдуллой, не признавшим результаты президентских выборов в стране.

Предполагаемой целью визита является попытка помочь правительству страны в переговорах с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ранее столкновения между террористами и военными Афганистана значительно обострились, за прошедшие сутки силовики ликвидировали около 50 боевиков.

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