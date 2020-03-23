Анкара, , 10:11 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна больше не может принимать беженцев ни из Сирии, ни из других стран, об этом 23 марта сообщает Financial Times.

Дипломат в своей статье для издания подверг критике власти Евросоюза за бездействие в отношении сирийских беженцев. Досталось также и идее о правах человека, которые, с точки зрения министра, в ЕС не соблюдаются.

«Я давно предупреждал Евросоюз, чтобы он не опускал руки перед стоящими перед ним проблемами, включая экстремизм, ксенофобию, исламофобию и антисемитизм», — пишет Чавушоглу.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности речь идет о Сирии.

В 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.

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