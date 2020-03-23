Москва, , 09:52 — REGNUM Сами высокопоставленные американцы говорят, что вспышка коронавируса началась в США, им же вторят и китайские высокопоставленные лица, а значит вопрос стоит намного более серьезно, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Роберт Редфилд говорит о том, что все началось в Америке. Это я говорю, нет? Это говорит главный человек, который отвечает за заболевания в Соединенных Штатах. Он говорит, что все началось в Форте-Детрик и в штате Мериленд… Авторитетные журналы и прочее… Я не хочу подчеркивать, что эта точка зрения является абсолютной, я обращаю ваше внимание на то, что китайские высокие лица никогда не скажут ничего, что идет вразрез с генеральной линией Китая, а они говорят о том же самом», — заявил Кургинян.

В таком случае, если все это правда, главная угроза 21 века в том, что где-то создается биологическое оружие, сразу же создается антидот, а дальше ни у кого нет ни денег, ни возможностей создать нечто подобное, после чего начинается буквально чистка человечества, какая намного более выгодна и эффективна их устроителям, чем атомное или любое другое.

«Потому что там сразу видно, кто нанес удар, и можно ответить. А тут кинули куда-то и все, начался этот процесс. Вывод: нам надо вспоминать о прошлом человека нашего, о прошлом экономики, нашей науки, медицины и всего прочего, и глядеть в будущее. И при этом, ни в коем случае не шарахаться в архаичное прошлое, а делать это прошлое прыжком в наше будущее, тогда Россия не только выживает, она еще и укажет человечеству какой-то благой путь, не путь этого пещерного эгоизма», — подытожил Кургинян.

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