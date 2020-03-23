23 марта 2020 | Время чтения 11 мин

Станислав Стремидловский, , 09:42 — REGNUM Папа Римский Франциск призвал оставаться твердыми в том, что по-настоящему важно, передает Vatican News (Ватикан). 19 марта папа Франциск обратился к итальянским верующим с видеопосланием. В нынешней ситуации, когда, казалось бы, «всё вокруг пошатнулось», мы призваны оставаться твердыми в том, что по-настоящему важно, подчеркивает понтифик в своем видеопослании. Вознося молитву святому Иосифу, он напоминает: «И плотник из Назарета познал нестабильность и горечь, тревогу за завтрашний день; но он сумел шагать во мраке в некоторые моменты, всегда безоговорочно предавая себя воле Божьей». Затем он произнес несколько молитвенных прошений: о том, чтобы святой Иосиф сохранил Италию, просветил ответственных за общее благо, даровал мудрость тем, кто ищет средства для защиты здоровья и физического благополучия граждан, о самых нуждающихся, одиноких и пожилых. «Вместе с Пресвятой Богородицей моли Господа, дабы освободил наш мир от всякой формы пандемии», — завершил понтифик свою молитву.

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Когда всё закончится, каким примером послужит это для будущего? Такой вопрос журналисты газеты La Stampa, как сообщает Vatican insider (Турин, Италия), задали папе Франциску. По его словам, ситуация напомнит людям раз и навсегда, что человечество — это единое сообщество. И важно то, что всеобщее братство является решающим. Надо думать, что будущее будет как бы «немного после войны». Больше не будет «других», но будут «мы». Потому что «мы можем выйти из этой ситуации только вместе». Как считает понтифик, «нам придется еще больше обратиться к своим корням: бабушкам и дедушкам, старикам», выстроить «настоящее братство». И «продолжайте с надеждой, которая никогда не разочаровывает», подчеркнул папа, назвав ключевые слова, когда начнем выстраивать жизнь заново — «это корни, память, братство и надежда».

ЕС недостаточно борется с коронавирусом, отмечает L'Osservatore Romano (Ватикан). Всемирная организация здравоохранения попросила все европейские страны «принять более решительные меры, чтобы остановить распространение инфекции». Европейская комиссия изучает возможные новые меры в дополнение к уже запланированным. Принять их обещает и Европейский центральный банк, который готов при необходимости скорректировать свои действия. На международных рынках ситуация продолжает оставаться критической. «Глобальный спад уже наступил», — говорится в отчете Standard & Poor's.

Аэропорт Милана. Италия Dipartimento Protezione Civile

По мнению эксперта-китаиста Бакнеллского университета (США) Чжицюня Чжу, сегодня Китай далеко не мировой лидер в борьбе с эпидемией COVID-19, пишет AsiaNews (Рим, Италия). На Западе только Италия и Испания, похоже, купились на «победный рассказ» председателя КНР Си Цзиньпина. По слова эксперта, «драконовские меры» по изоляции Уханя и ограничению передвижений внутри страны действительно помогли сдержать вирус внутри Китая, и за это многие в Китае и за его пределами отдают должное китайской компартии. «Однако подход Пекина не может быть полностью заимствован Западом», говорит он, поскольку слишком различны их политические и культурные традиции. Например, в США мало кто носит маски, американские власти мало что делают для того, чтобы принудить их использовать. То же самое относится и к Европе, где местные правительства изо всех сил стараются удержать людей дома, как это сделал Китай. «Предложение Пекина помочь Италии, когда страны Европейского союза отвернулись от Рима, безусловно, помогает имиджу Китая в некоторых частях Европы», — пояснил Чжу. Однако «теория заговора о том, что американские военные спортсмены привезли вирус в Китай, Китаю нисколько не помогает».

Опыт эпидемии COVID-19 в Италии: «Виной всему самоубийственная беспечность». Рускатолик.рф (Москва, Россия) побеседовал с отцом Владимиром Колупаевым из Сериате близ Бергамо, откуда поступают особенно драматичные новости. «Меры, принятые властями, оказались запоздалыми и не в полном объеме, — сказал священник. — Не было никакого внимания к тому, что происходило в Китае. Напротив, была критика тоталитарного режима и мнение, что в демократической стране такое невозможно». Отец Владимир видит проблему не только в беспечности властей, но и в беспечности самих граждан, не соблюдающих предписанные ограничения: «Даже после того, как были определены красные зоны и было понятно, что угроза остальным территориям также высока, люди не хотели менять привычный образ жизни и соблюдать необходимые меры предосторожности. В Бергамо еще две недели продолжали самообманываться: сидеть в кафе, ходить по торговым центрам, ужинать в ресторанах, проводить ночи на дискотеках и в молодежных развлекательных местах, а потом в воскресенье, как обычно, большими семьями собираться на обед у дедушек и бабушек. Молодежь, конечно, меньше подвержена заболеванию, но может быть носителем смертельного для пожилых людей вируса. На выходные целыми семьями поехали в горы, где толпились возле горнолыжных подъемников. Как обычно, здоровались за руку и троекратно целовались, как принято у итальянцев. Не было ограничено передвижение людей между населенными пунктами». Даже сейчас, когда официально объявлены очень строгие меры, имеются многочисленные случаи их несоблюдения: «Когда закрыли школы, родители восприняли это не как угрозу общественному здоровью, а как дополнительные каникулы, и повезли детей в горы или на море, а также к дедушкам и бабушкам в другие регионы, тем самым распространив вирус по всей стране. Большинство не хотело верить и анализировать информацию. Не был ограничен вход в дома престарелых, где 100% зона риска». Священник видит наибольшую проблему именно в отсутствии социальной ответственности граждан: «В случае признаков заболевания, несмотря на указания сидеть дома, звонить семейному врачу и ждать специальную бригаду скорой помощи, многие пошли в поликлиники, которые в Италии находятся при госпиталях, заразив тем самым медперсонал и далее по цепочке — других больных в стационарах. Медицина, особенно на Севере Италии, одна из лучших в мире, но случился просто снежный ком. Медики действительно трудятся героически, они на передовой и многие заболевают, даже среди моих прихожан есть уже несколько инфицированных человек». Что касается тяжело переживаемой всеми невозможности евхаристического общения, отец Владимир призывает вспомнить такую древнюю форму аскезы, как затвор: «Сейчас время затвориться в тишине, молиться и размышлять… Безусловно, придет Пасха с ее радостью победы». И добавляет совет для российских католиков: «Не расслабляйтесь, чтобы не повторить смертоносных ошибок».

Около ста российских вирусологов и эпидемиологов летят в Италию, информирует Nasz dziennik (Варшава, Польша). В Министерстве обороны России заверили, что большинство этих специалистов участвовали в ликвидации опасных эпидемий (АЧС, сибирская язва и разрабатывали вакцину против лихорадки Эбола). Ожидается, что русские окажут практическую помощь итальянским регионам, наиболее пострадавшим от коронавируса. Москва предоставит автомобильные комплексы для дезинфекции транспорта и городских территорий. Отправка помощи была согласована в субботу, 21 марта, президентом России Владимиром Путиным в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в стране которого в настоящее время инфицировано более 42 тысяч человек.

Войскам радиационной, химической и биологической защиты РФ Mil.ru

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук, рассказывает Католицький Оглядач (Львов, Украина), выразил обеспокоенность положением людей, затронутых войной, ведь на территории вооруженного конфликта осталось большое количество пожилых людей, входящих в группу особого риска. Он также выразил солидарность с Италией, которая больше всего в Европе страдает от пандемии, вспомнив и о большой украинской диаспоре в этой стране. Глава УГКЦ обратился со словами поощрения верных, напоминая, что «карантин не закрывает взаимоотношения между человеком и Богом», коронавирус не прерывает церковное общение и единство, особым выражением которых является молитва.

Приостановка служения месс, отпеваний и венчаний из-за пандемии коронавируса вызывает обеспокоенность католических приходов Франции, которые ожидают значительного падения своих доходов в ближайшие месяцы, передает La Croix (Париж, Франция). Большие городские приходы считают, что их положение окажется не «слишком тревожным». Однако другие приходы, особенно сельские, могут оказаться в затруднительном положении. Ряд экономов, с которыми связалось издание, настаивают на том, что не нужно ставить «финансовый аспект» выше забот верующих о своем здоровье. Выражается надежда, что после эпидемии сумма пожертвований будет восполнена. Вместе с тем у них «нет иллюзий: это будет плохой год».

Для иранцев Навруз — это что-то вроде Рождества для христиан, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). В этом году он «сдался» перед эпидемией коронавируса. Люди перестают закупаться на рынках, самые известные кондитерские в Тегеране пустынны. Покупки — по приблизительной оценке, сделанной Тегеранской торговой палатой — едва достигли одной десятой от того, что было потрачено в прошлом году. Люди боятся и запираются в домах. Более того, власти просят не ездить, не выходить на улицу, не навещать родителей. При этом правительство отказалось полностью блокировать и изолировать всю страну или по крайней мере наиболее пострадавшие регионы, как Тегеран и Кум. Число зараженных и погибших — это трагедия, но удивительна такая цифра: 15% моложе 40 лет. Признак более сильного вируса или неспособность больниц предложить адекватный уход? Иранское здравоохранение не справляется. Иран не может купить необходимые вещи, потому что из-за санкций, введенных президентом США Дональдом Трампом, страна отрезана от международной банковской системы. Кроме того, эмбарго на продажу иранской нефти опустошило казну. Центральный банк Ирана запросил у МВФ заем на пять миллиардов долларов. Будет ли положительный ответ? Или международное сообщество уступит давлению США, оставив Иран на произвол судьбы?

Белый дом проявляет сдержанный подход по отношению к Церквям, которые игнорируют рекомендации по сдерживанию коронавируса, утверждает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Администрация Трампа обрушивается на тех, кто нарушает правительственные рекомендации избегать встреч в группах больше 10 человек. Однако они мало что говорят о такой группе, которая игнорирует их предупреждения, как консервативные христиане, которые часто выражают поддержку президенту, которые проводят собрания, несмотря на угрозу коронавируса. Трамп и чиновники администрации, похоже, решают эту проблему «тихими методами». Некоторые из евангелистов, сторонников действующего президента, заметно медлили с отменой служб. Однако Белый дом не сделал никакого заявления в связи с неповиновением таких Церквей.

Католики

Шри-ланкийский кардинал Малкольм Ранджит потребовал провести международное расследование происхождения коронавируса, информирует Polonia Christiana (Краков, Польша). Он не исключает, что эпидемия может быть результатом научных экспериментов, и подчеркивает, что мировые державы не могут играть жизнью невинных людей. «Мы хорошо знаем, что во многих местах по всему миру ученые из разных областей по различным причинам проводят исследования по уничтожению человеческой жизни и природы. Некоторые из вирусов являются результатом ненужных экспериментов», — заявил кардинал. Он подчеркнул, что эксперименты с такими вирусами являются преступлением против человечества. «Я прошу Бога раскрыть, кто это сделал. ООН или международные организации должны определить, кто стоит за этими инцидентами, и наказать виновных. Такие научные исследования должны быть запрещены», — добавил Ранджит, выступая с телевизионной проповедью.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».