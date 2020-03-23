Бишкек, , 09:35 — REGNUM Первомайский районный суд Бишкека приступил к рассмотрению дела о беспорядках в резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом 23 марта сообщила заместитель председателя Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook.

Она отметила, что Атамбаев принял участие в судебном заседании. Подозреваемыми по этому делу проходят 14 человек, в том числе бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, а также депутаты Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина.

Напомним, 7 и 8 августа в селе Кой-Таше Чуйской области Киргизии прошла спецоперация по захвату бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. На защиту бывшего главы государства вышли его сторонники, что привело к массовым беспорядкам.

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