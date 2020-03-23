Каир, , 09:25 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси заявил, что правительство ведет борьбу с коронавирусом открыто для общества, об этом 23 марта сообщает Al Jazeera.

«Мы занимались этим вопросом с самого начала и, как всегда, с полной прозрачностью. Все заявления министерства здравоохранения и правительства соответствуют реальности, в которой мы живем», — цитирует издание слова Ас-Сиси.

Слова главы Египта последовали в ответ на обвинения в адрес правительства страны в том, что оно скрывает реальные цифры инфицированных.

«Зачем нам что-то скрывать от вас?», — задался вопросом президент Египта, обращаясь к тем, кто не верит его словам.

Напомним, по официальным данным в Египте насчитывается свыше 300 зараженных коронавирусом, число скончавшихся достигло 14 человек. Однако критики правительства страны утверждают, что реальных случаев значительно больше.

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