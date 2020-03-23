Катманду, , 09:04 — REGNUM Власти Непала приняли решение закрыть границы с Индией и Китаем в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 23 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, решение было принято во время заседания кабинета министров. Запрет на пересечение границы вступает в силу с 23 марта, решение будет действовать до специального уведомления.

Помимо этого, власти страны направят в Китай и Индию необходимую технику, которая должна помочь врачам указанных стран в лечении инфицированных.

Напомним, на сегодняшний день в Непале имеется лишь один зарегистрированный случай заражения коронавирусом, несмотря на это, власти страны подвергаются жесткой критике за недостаточную борьбу с инфекцией.

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