Москва, , 08:52 — REGNUM Начальник генерального штаба итальянских вооруженных сил Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Хотел бы выразить огромное удовлетворение и благодарность от всего итальянского народа за российскую помощь в такой трудный момент», — цитирует российское оборонное ведомство Вичерелли.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия направила в помощь Италии, страдающей от эпидемии коронавируса COVID-19, своих специалистов-вирусологов, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекции.

Авиационная группировка для оперативной доставки помощи создана министром обороны Сергеем Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина.

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