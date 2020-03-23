Донецк, , 08:52 — REGNUM Очередной минометный обстрел жилых массивов ДНР со стороны украинских боевиков привел к ранению ребенка в поселке шахты имени Гагарина на западе Горловки, сообщает 23 марта «Донецкое агентство новостей».

По словам главы администрации Горловки Ивана Приходько, в результате вечернего обстрела один из снарядов попал в жилой дом по улице Рубежная, где «ранение получил ребенок 2007 года рождения».

К месту происшествия прибыла оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.