Париж, , 08:23 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон оказал давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чтобы Лондон ввел ограничения на работу ресторанов, пабов и клубов в своей стране из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает французское издание Liberation со ссылкой на источники.

Отмечается, что французский лидер был якобы недоволен бездействием британских властей в ситуации с распространением коронавируса в странах Европы.

Кроме того, пишет издание, Франция планировала закрыть границу для британских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон заявил, что Франция находится только в «начале кризиса» эпидемии коронавируса, но государство держится.

Также Макрон выразил сожаление по поводу того, что слишком много французов продолжают пренебрегать инструкциями по самоизоляции.

За прошедшие сутки во Франции количество заражённых новым типом коронавируса возросло на 1,5 тыс. человек, до 16 018. Общее число умерших во Франции составляет 674 человека.

Читайте также: Коронавирус меняет мир — все новости