Москва, , 08:18 — REGNUM Мировая система глобализации может разрушить сама себя, поскольку она изначально создана неустойчивой, спасением же здесь может быть только автаркия, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Этот нормальный мир кончился. Он кончился, каким он будет дальше? Я всегда ждал одного, что если над реальной экономикой торчит башня деривативов (секстиллионы) и она наклонилась, то кто именно по ней ударит с этой или другой стороны, сделает это вирус или кто-нибудь еще, неважно. Когда дом гнилой, то можно чихнуть или дернуть форточку, и он развалится», — отметил политолог.

По его словам, для этого даже не обязательно использовать какие-то тяжелые таранные орудия. Для этого достаточно, условно говоря, воробью сесть на гнилой дом, чтобы тот завалился под его слабым воздействием.

«Важно, устойчив ли дом. Он сознательно сделан неустойчивым, при этом каждые следующие десятилетия жизни этого дома покупаются еще большей его неустойчивостью. Чтобы дальше длить эту конструкцию, нужно больше, больше и больше», — продолжил Кургинян, отметив, что все привыкли смачно критиковать избыточную жесткость советской системы, а теперь настает время, когда эта жесткость только и может стать спасительной.

Он также отметил, что в ситуации, когда мировая экономика закрывается и сама собой ликвидируется на фоне эпидемии коронавируса, спасительным может как раз оказаться движение к автаркии, когда страна сама себя снабжает всеми необходимыми ресурсами и изделиями.

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