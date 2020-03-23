Москва, 23 марта 2020, 08:18 — REGNUM Мировая система глобализации может разрушить сама себя, поскольку она изначально создана неустойчивой, спасением же здесь может быть только автаркия, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, для этого даже не обязательно использовать какие-то тяжелые таранные орудия. Для этого достаточно, условно говоря, воробью сесть на гнилой дом, чтобы тот завалился под его слабым воздействием.
Он также отметил, что в ситуации, когда мировая экономика закрывается и сама собой ликвидируется на фоне эпидемии коронавируса, спасительным может как раз оказаться движение к автаркии, когда страна сама себя снабжает всеми необходимыми ресурсами и изделиями.
Читайте ранее в этом сюжете: Кургинян: коронавирус — не только биологическое, но и информационное оружие