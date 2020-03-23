Киев, , 08:22 — REGNUM У депутата Верховной рады Украины, члена фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александра Лукашева выявлено заболевание COVID-19, сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 23 марта на своём Telegram-канале.

Лукашев является первым заместителем главы комитета Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Как сообщила депутат Яна Зинкевич, все члены комитета Верховной рады по охране здоровья уйдут на 14-дневный карантин, поскольку заболевание выявили у одного из депутатов, присутствовавших на заседании комитета. Позже парламентарий удалила сообщение без объяснения причин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирусную инфекцию выявили у депутата Рады Сергея Шахова и у его жены.

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