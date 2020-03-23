, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса. С просьбой о военной помощи к своему союзнику по НАТО власти страны обратились напрямую к министру обороны Соединённых Штатов Марку Эсперу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США.

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Известно, что министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини обратился к США после отправки в Италию нескольких российских военных самолётов с вирусологами и медицинским оборудованием. Так, глава итальянского военного ведомства попросил у Эспера медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Также итальянское правительство рассчитывает на помощь американских военных медиков, находящихся в Италии.

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Итальянская просьба о помощи от своего союзника по НАТО исходит из того, что российские военные предприняли очень публичные усилия по оказанию помощи итальянцам, используя военные самолеты для перевозки медицинского персонала и оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Италию было направлено семь военно-транспортных самолётов Ил-76 Воздушно-космических сил РФ. На них была доставлена специальная группа из 100 ведущих специалистов-вирусологов, в которую вошли военные врачи и эксперты, принимавшие участие в ликвидации вспышек сибирской язвы, лихорадки Эбола и африканской чумы свиней. Они отправились в Италию на борьбу с коронавирусом по поручению президента РФ Владимира Путина. Россия также передала Италии средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе КамАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории.