Париж, , 08:05 — REGNUM В разгар кризиса коронавируса президент Франции Эммануэль Макрон подробно рассказал в Journal du Dimanche, как он готовится к пандемии, которая уже затронула более 16 000 французов и привела к гибели 674 человек, передает BFM TV.

«Мы должны столкнуться с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, защитить самых слабых, а затем и нашу систему здравоохранения. Но мы также должны взять на себя ответственность за все общество. Это будет испытание солидарности для нашей демократии. Мы должны показать, что можем защитить людей от пандемий, не отрицая ничего из наших принципов», — заявил глава государства.

«Это война. Она продлится. Моя роль — руководить. Я должен быть на фронте, идти, чтобы встретить команды в больницах», — повторил Эммануэль Макрон.

На политическом уровне президент продолжает дискуссии со своим правительством и избранными муниципальными чиновниками, чтобы скорректировать меры сдерживания, которые некоторые не считают достаточно серьезными.

Эммануэль Макрон в своем интервью отмечает, что после пандемии страна столкнётся с беспрецедентным финансовым кризисом, кризисом в реальной экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что государство должно организовать возвращение около 130 000 граждан, оказавшихся за границей в результате пандемии COVID-19.

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