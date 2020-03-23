Москва, , 08:04 — REGNUM Если рассматривать эпидемию коронавируса в мире как военную акцию, то это война комплексного плана — и биологическая, и информационно-психологическая, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Эта война, если это война, носит комплексный характер. Она, например, информационная. Последствия в этом информационном мире того, что происходит, они превышают иногда сам эффект того, что есть. Сама беда может быть на килограмм, а последствий информационных реакций — на тонну, потому что этот информационный мир не приспособлен к беде. Беда стала бизнесом, фейк — это возможность прославиться», — заявил Кургинян.

По его словам, современная система СМИ выстроена так, что любой бред и любая ахинея будет распространяться, если у этого будет свой потребитель и на нее будет реагировать общество. А общество в чрезвычайных ситуациях само может преувеличивать масштаб беды и приписывать ей несоответствующие действительности вещи в связи с особенностями человеческой психики. Особенно это видно по горячим точкам вроде Карабаха или Приднестровья, где в качестве эксперта работал Кургинян.

«Распространяется такой бред, такие преувеличения… Как только возникает состояние перегретости сознания, сказать, нам не дано предугадать, чем слово наше отзовется — нельзя. Мы должны предугадывать это, мы должны понимать, что будет. Здесь второе в информационной войне, что нужно делать, — говорите массам правду», — продолжил Кургинян, отметив, что в ситуации эмоционального разогрева на фоне эпидемии коронавируса — это крайне важно.

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