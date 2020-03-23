Москва, 23 марта 2020, 08:04 — REGNUM Если рассматривать эпидемию коронавируса в мире как военную акцию, то это война комплексного плана — и биологическая, и информационно-психологическая, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, современная система СМИ выстроена так, что любой бред и любая ахинея будет распространяться, если у этого будет свой потребитель и на нее будет реагировать общество. А общество в чрезвычайных ситуациях само может преувеличивать масштаб беды и приписывать ей несоответствующие действительности вещи в связи с особенностями человеческой психики. Особенно это видно по горячим точкам вроде Карабаха или Приднестровья, где в качестве эксперта работал Кургинян.
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