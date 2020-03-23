Москва, , 07:59 — REGNUM Борт ВКС РФ Ан-124 доставил из КНР 25,5 млн защитных масок. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Защитные маски из Китая доставили на аэродром «Чкаловский».

Сообщается, что маски отправят в регионы страны с помощью волонтерского движения и федеральных органов, в том числе ФТС, МВД и ФСБ.

Как сообщало 14 марта ИА REGNUM, предприятия в РФ, занимающееся пошивом медицинских масок, переведены на трехсменный режим и 7-дневную рабочую неделю.

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