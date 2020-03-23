Москва, , 07:54 — REGNUM Существует мнение серьезных общепризнанных экспертов, что новый коронавирус носит рукотворный характер, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

При обсуждении природы нового коронавируса не может быть частных мнений людей, которые в проблеме не разбираются или высказывают свою ни на чем не основанную позицию, но может быть лишь мнение компетентных людей, которые разбираются в вопросе, и к ним нужно прислушиваться, а не записным конспирологам, отмечает Кургинян.

«Это может быть только мнение контрактных людей, специалистов по биологической войне и всему остальному… Эти люди должны иметь международный опыт, они должны работать с этим делом, они должны быть признаны и так далее. У меня такой человек есть — Игорь Викторович Никулин, который был экспертом Кофи Аннана, экспертом в группе биологической войны в ООН и так далее», — заявил Кургинян.

Он отметил, что Никулин имеет очень большой стаж в указанной сфере и очень многие люди, включая имеющих серьезные возможности, ориентируются на его мнение как признанного и высококвалифицированного эксперта. И у Никулина есть твердое сложившееся мнение, откуда пошла эпидемия коронавируса.

«Это мнение, согласно которому это все дело рукотворное — есть. Оно есть, и оно не прекращается, оно существует и это не мнение конспирологов и кого-то еще. На это фоне разыгрывается отвратительная конспирология, чудовищные фейковские игры, о которых я тоже хочу сказать, но помимо них есть же еще что-то другое», — отметил эксперт.

Отметим, что по данным Никулина, эпидемия коронавируса началась еще в августе 2019 года в США, а те штаммы, которые имеют место сейчас в Европе являются еще более сильными, чем те, что были использованы в США. За самой же эпидемией стоят противники президента США Дональда Трампа — глобалисты.

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