Берлин, , 06:43 — REGNUM Газета Bild назвала «немыслимым скандалом» поздравление с 70-летием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова телеканалом ARD. Об этом говорится в материале «ИноТВ».

Сообщается, что московское отделение телеканала Германии ARD поздравило с юбилеем Сергея Лаврова на своей странице в Twitter.

Этот жест газета Bild в своей статье определила как: «немыслимый скандал посреди кризиса с коронавирусом». Автор материала написал, что российские СМИ якобы распространяют теории заговора, дискредитирующие Запад.

Как сообщало 18 марта ИА REGNUM, прогосударственные СМИ России якобы развернули кампанию по распространению дезинформации о коронавирусе, передает Financial Times ссылаясь на «закрытый доклад» ЕС.

По данным Университет Джонса Хопкинса, суммарное количество заболевших в Германии составляет на данный момент 23 974 человек. При этом погибли в результате заражения — 92. Число выздоровевших — 266 человек.

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