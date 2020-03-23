Сухум, , 05:55 — REGNUM После обработки 100% протоколов избирательных комиссий кандидат в президенты страны Аслан Бжания набрал 56,5% голосов на повторных президентских выборах. Об этом сообщает ЦИК Абхазии, передает ТАСС.

При этом заместитель главы правительства, министр экономики Адгур Ардзинба набрал 35,42% голосов, а бывший глава МВД Абхазии Леонид Дзапшба — 2,22%.

Как сообщало 22 марта ИА REGNUM, на 18:00 мск явка на выборах составила 58,85% при необходимом минимуме в 50%.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах президента Абхазии лидирует Бжания