Подгорица, , 05:53 — REGNUM Один человек с подтвержденным ранее диагнозом «коронавирусная инфекция» скончался в Черногории, сообщает 23 марта сербская газета Danas.

Как стало известно, мужчина в возрасте 65 лет, прибывший в начале марте из Сербии, был доставлен в Клинический центр хронических заболеваний легких. Несмотря на все предпринятые медиками усилия, спасти пациента не удалось. Накануне взятый у него анализ на коронавирус дал положительный результат.

По последним данным, в Черногории отмечено 22 человека с диагнозом COVID-19.