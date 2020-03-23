Якутск, , 05:44 — REGNUM В дополнительных выборах народного депутата Якутии 22 марта по Арктическому одномандатному избирательному округу №35 победил Матвей Евсеев.

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Участие в выборах приняли 5410 человек — 42,86% избирателей. За кандидата от «Единой России» Матвея Евсеева проголосовали 46,9%, на втором месте Аркадий Клепечин («Справедливая Россия»), набравший 35, 2%, пишет ЯСИА.

В Арктический одномандатный избирательный округ входят четыре района — Абыйский, Аллаиховский, Нижнеколымский и Усть-Янский.

Также состоялись выборы глав в Таттинском, Олекминском, Нюрбинском и Нижнеколымском районах. Победили кандидаты от «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии на выборах президента республики побеждает лидер «Блока оппозиционных сил», бывший председатель Службы госбезопасности Аслан Бжания.