Пекин, , 02:40 — REGNUM Бывший президент китайского банка CITIC Bank Сунь Дэшунь был исключен из Компартии Китая за серьезные нарушения партийной дисциплины, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, Сунь утратил свои идеалы и саботировал планы, а также решения, принятые ЦК КПК в сфере развития финансового сектора на службе реального сектора экономики.

Расследование показало, что Сунь ограничивал и снижал займы производственному сектору экономики, торговал своими полномочиями, лоббируя займы тем, кто демонстрировал желание материально вознаградить Суня за это.

Сунь серьезно нарушил правила партийной дисциплины. Он подозревается в получении взяток, создании незаконных накоплений и прочих преступлениях. Его дело было передано в прокуратуру для дальнейшего расследования и преследования.