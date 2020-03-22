Сухум, , 23:04 — REGNUM В Абхазии на выборах президента республики побеждает лидер «Блока оппозиционных сил», бывший председатель Службы госбезопасности Аслан Бжания. Об этом 22 марта заявил его оппонент Адгур Ардзинда.

«Аслан Георгиевич, по предварительным данным, одержал победу. С чем я его и поздравляю», — сказал журналистам Ардзинда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии по состоянию на 18:00 мск явка на выборах президента страны составила 58,85% при необходимом минимуме в 50%. Общее число проголосовавших по состоянию на 18:00 составляет 77 573 человека.

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