Приштина, , 22:47 — REGNUM 22 марта жители самопровозглашенного Косово в четвертый раз провели мирную акцию протеста в связи с политической ситуацией в крае. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, жители региона выражают свое недовольство в связи с угрозой политического кризиса в крае на фоне угрозы распространения коронавируса посредством стука по балконам кухонной утварью.

Отмечается, что со среды 18 марта, когда Демократическая лига Косово приняла решение о выходе из правящей коалиции и инициации голосования о вынесении вотума недоверия правительству Альбина Курти, такая акция повторяется каждый вечер — стук начинается в восемь вечера и длится, усиливаясь, пять минут.

Местные жители требуют от Демократической Лиги Косово отзыва вотума недоверия, считая недопустимым развал правительства в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, причиной раскола между «Движением за самоопределение» Альбина Курти и Демократической лигой Косово стали различия в позициях по пошлине 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины и относительно необходимости введения чрезвычайного положения в Косово.

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