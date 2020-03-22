Приштина, , 22:31 — REGNUM Бывший министр иностранных дел самопровозглашенного Косово Бехджет Пацолли 21 марта обвинил Европейский союз в применении двойных стандартов.

На своей странице в социальной сети Facebook Пацолли сравнил заявления глав миссий ЕС в Косово и в Сербии в связи с коронавирусом: в то время как представительница ЕС в Косово Наталья Апостолова заявляла о том, что Европейский союз поддерживает меры, предпринимаемые правительством Косово и выражает ему «сильную поддержку», Сербия получила от ЕС 7,5 миллионов евро на борьбу с коронавирусом.

«Эти двойные стандарты Европейского союза для Косово и Сербии, во всем, начиная от либерализации визового режима и кончая пандемией COVID-19, навредят политике ЕС здесь», — отметил он.

Напомним, пять государств-членов Европейского союза не признают независимость Косово, в то время как Сербия является страной-кандидатом на вступление в ЕС.

22 марта Европейский союз объявил о намерении выделить 5 миллионов евро на поддержку самопровозглашенного Косово.

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