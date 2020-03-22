Прага, , 22:29 — REGNUM Ограничения, связанные с пересечением границ стран, входящих в Европейский союз (ЕС), могут продлиться до двух лет. Об этом 22 марта сообщил заместитель министра здравоохранения Чехии и глава чешского Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса Роман Прымула в эфире телеканала Prima.

«Закрытие границ и связанные с этим ограничения поездок по Европе может растянуться на предстоящие один-два года. Развитие ситуации [с коронавирусом] в европейских странах приобретает неприятную тенденцию. Многие месяцы потребуются для улучшения обстановки», — заявил Прымула.

Он также отметил, что ограничения в передвижении внутри ЕС должны дать положительные результаты в ближайшем будущем, так как данная мера позволит избежать новых вспышек эпидемии. По его словам, особенно важно не допускать на территорию Чехии граждан из стран с крайне неблагополучной эпидемиологической ситуацией, таких как Италия, Франция, Германия, Испания.

Прымула подчеркнул, что система здравоохранения республики способна справиться с порядка 15 тыс. заболевшими.

Напомним, на данный момент в Чехии введен режим чрезвычайной ситуации, а также действует общенациональный карантин. Согласно данным минздрава страны, по состоянию на 21 марта в Чехии было зарегистрировано 995 случаев заражения коронавирусом.

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