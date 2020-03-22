Берлин, , 21:31 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, говорится в сообщении немецкого правительства.

Отмечается, что у врача, делавшего ей 20 марта прививку, обнаружили коронавирус.

«В этой связи канцлер приняла решение незамедлительно отправиться на домашний карантин», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университет Джонса Хопкинса, суммарное количество заболевших в Германии составляет на данный момент 22 364 человек. По данному показателю Германия занимает пятое место в мире. При этом количество погибших от вируса в ФРГ составляет — 84. Число выздоровевших — 239 человек.

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