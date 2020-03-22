Вашингтон, , 21:25 — REGNUM В США положительный тест на коронавирус сдал сенатор-республиканец Рэнд Пол. Об этом сообщается на странице законодателя в соцсети Twitter.

«У сенатора Рэнда Пола выявлен коронавирус, — говорится в сообщении. — Он чувствует себя хорошо».

Отмечается, что каких-либо симптомов у сенатор, который в настоящее время находится на карантине, не было.

Как передавало ИА REGNUM, 22 марта губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции заявил, что число заразившихся коронавирусом в американском штате Нью-Йорк превысило 15,1 тыс. человек.

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