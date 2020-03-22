Берлин, , 20:26 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель на фоне распространения коронавируса отменила почти все свои встречи. Об этом она заявила 22 марта в ходе выступления в Берлине.

«Я отменила почти все мероприятия, которые подразумевают, что кто-то приходит в ведомство канцлера или что мне нужно куда-то ехать», — цитирует ее ТАСС.

Меркель добавила, что ее жизнь тоже принципиально поменялась и «состоит теперь в значительной степени из теле‑ и видеоконференций».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университет Джонса Хопкинса, суммарное количество заболевших в Германии составляет на данный момент 22 364 человек. По данному показателю Германия занимает пятое место в мире. При этом количество погибших от вируса в ФРГ составляет — 84. Число выздоровевших — 239 человек.

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