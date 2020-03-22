Сухум, , 20:20 — REGNUM В Абхазии по состоянию на 18:00 мск явка на выборах президента страны составила 58,85% при необходимом минимуме в 50%.

Общее число проголосовавших по состоянию на 18:00 составляет 77 573 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избирательный штаб кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбы обвинил «Амцахара», поддерживающую другого претендента на президентский пост Аслана Бжанию, в давлении на ЦИК.

В заявлении говорилось, что под давлением партии из состава комиссий якобы было выведено около 80, а введено более 100 человек.

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