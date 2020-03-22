Москва, , 19:52 — REGNUM С подмосковного аэродрома «Чкаловский» вылетел в Италию пятый самолет Воздушно-космических сил Минобороны РФ со специалистами и оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Пятый самолет Ил-76 ВКС РФ со специалистами Минобороны России на борту вылетел с аэродрома «Чкаловский» в Итальянскую республику», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, специальную группу из 100 ведущих специалистов-вирусологов, отправляющихся в Италию на борьбу с коронавирусом по поручению президента РФ Владимира Путина вошли военные врачи и эксперты, принимавшие участие в ликвидации вспышек сибирской язвы, лихорадки Эбола и африканской чумы свиней. Ранее с подмосковного аэродрома «Чкаловский» в Италию вылетели четыре Ил-76 Минобороны РФ.

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