Берлин, , 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.

Так, ARD в своем Twitter с похвалой назвало Лаврова «марафонцем» на посту министра иностранных дел России.

Однако в Bild заявили, что российская пропаганда распространяет направленные против Запада теории заговора, касающиеся коронавируса. Согласно этим теориям, пишет немецкий таблоид, за эпидемией коронавируса стоит Пентагон. Именно во времена этой «гибридной военной кампании Кремля против Запада» ARD через официальный Twitter-аккаунт поздравило Лаврова с днем рождения, пишет Bild.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 марта, глава МИД Сергей Лавров отметил 70-летний юбилей. Лавров возглавляет Министерство иностранных дел России в течение 16 лет.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Лаврова «за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнерства, весомый вклад в расширение торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей, взаимодействие регионов двух стран, укрепление отношений дружбы и взаимопонимания между нашими народами».