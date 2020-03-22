Киев, , 19:45 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел срочные телефонные переговоры со своим немецким коллегой Хайко Маасом о возможности поставок украинской стороне медицинских тестов для выявления коронавируса. Об этом 22 марта сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства на своей странице в социальной сети Twitter.

«Во всём мире ищем возможности поставки на Украину тестов и других средств для противодействия COVID-19. В частности, и производства наших немецких друзей», — говорится в сообщении Кулебы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился о поставках из Китая 10 млн тестов для выявления коронавируса. Из КНР на Украину также доставят десять аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 1 млн медицинских масок, 100 тыс. масок повышенной защиты для украинских врачей и полицейских, а также 400 тыс. экспресс-тестов и 10 тыс. литров дезинфицирующей жидкости.

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