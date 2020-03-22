Сухум, , 18:21 — REGNUM Явка на выборы президента Абхазии на 15:00 по местному времени (совпадает с мск) составляет 43,29%. Об этом сообщила председатель ЦИК республики Елена Лабахуа.

«Общее количество проголосовавших — 56 тыс. 673 человека, что составило 43,29%», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, минимальный порог явки установлен в 50%. Для победы кандидату в президенты нужно будет набрать 50% от общего числа голосов. Избирательные участки будут работать до 20:00 мск.

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