22 марта 2020 | Время чтения 5 мин

В третье воскресенье Великого поста Православная церковь воздает почести символу христианского спасения души – Кресту, на котором была распят Иисус. На богослужении верующие совершают земные поклоны перед вынесенным на середину храма распятием, а в евангельском чтении слышат слова о необходимости нести свой собственный крест на пути к Богу. Христос совершил невозможное: орудие жестокой казни он превратил в эмблему вечной жизни для миллионов людей.

Владимир Басенков, , 17:39 — REGNUM



Андреа Мантенья. Распятие Христа. 1460

В Древнем Риме казнь на вкопанном в землю столбе с поперечной балкой применялась к особо опасным преступникам. Например, наказание через распятие применялось к участникам восстания под руководством гладиатора Спартака. Осужденный на жестокую казнь должен был пройти путь позора с 30−50-килограммовым горизонтальным брусом на плечах до места исполнения приговора. Там преступника клали на землю, соединяли балку со столбом и прибивали гвоздями (иногда привязывали) руки и ноги к получившемуся кресту. Палачи с помощью веревок поднимали крест в вертикальное положение, помещая основание столба в заранее выкопанное углубление в земле. Под весом собственного тела осужденный провисал к земле, пребывая в мучениях часами или даже днями. Глубокие раны, мучительная боль, жажда и солнечный зной (а иногда холод и дождь) делали страдания преступника невыносимыми, обеспечивая ему медленную смерть.

На такую жестокую казнь был осужден Иисус Христос. Можно выделить минимум три уровня причин, по которым основатель христианства был несправедливо и мучительно казнен. Во-первых, Спаситель для того и пришел в мир людей, чтобы рассказать им о подлинных вечных ценностях и раскрыть тайну счастливой вечной жизни. Настоящее сокровище скрыто от глаз и пребывает в нематериальной сфере. Тело имеет свойство болеть, страдать, умирать и выносить все тяготы жизни в пространстве и времени. Душа же, как невидимая, но основная субстанция, содержащая личность человека, смерти не подвержена. От ее состояния уже здесь, на земле, будет зависеть качество вечной жизни. Сын Божий от рождения до крестной смерти показывал, что ценности человеческой цивилизации чужды Богу. Родившись в бедной семье, ведя скромный образ жизни и постоянно выражая презрение к власти, богатству и славе, Христос через заповеди блаженства показал, какие внутренние убеждения на самом деле должен сформировать у себя человек, желая победить болезнь смерти и достигнуть вечного счастья через соединение с Богом.

Смерть Спасителя на кресте продемонстрировала контраст между Творцом и падшим человеческим миром. У ищущих Бога людей есть выбор либо играть по правилам цивилизации, либо сосредоточиться на поисках Царства Небесного, которое можно найти в собственном сердце. Смерть Христа на кресте выражает Его конфликт с миром. Люди не пожелали Его услышать, следовательно, убили, потому что их убеждения шли вразрез с тем, что говорил Сын Божий. Но смерть Иисуса стала, в конечном счете, победой, так как Он воскрес, нивелировав все усилия и торжество своих недругов. Христос, пришедший из вечности, знал о Своей нелегкой доле заранее. Его казнь была предопределена Богом-Отцом.

Во-вторых, Он успел нажить себе немало врагов среди иудейских священников и книжников, да и вообще всей элиты богоизбранного народа. Регулярные обличения Христом фарисеев и саддукеев, составлявших Синедрион (высшее коллегиальное учреждение с судебными и политическими функциями в Древней Иудее) не могли не вызывать у духовных авторитетов израильтян раздражения, перераставшего в ненависть. Религиозная элита перестала быть таковой по факту, используя свое положение ради корыстных интересов. Спаситель резонно обличал тех, на ком лежала ответственность ревностно хранить веру о Боге до момента пришествия Мессии, после которого учение будет доступно всем народам мира. Кроме того, иудейской знати нечем было «крыть» аргументы Спасителя. Они опасались (и не напрасно), что уютная модель их владычества, когда они пользовались непререкаемым авторитетом (который на деле ничем не был обеспечен), может в одночасье развалиться на части. Христос вызывал также же и зависть как новатор, вокруг Которого собирались толпы почитателей, причем абсолютно искренне. Настоящим авторитетом, аскетом и бессребреником был Иисус, и именно поэтому он вызывал зависть и ненависть у сильных мира сего. Для них ценным были не духовные сокровища, а вполне осязаемые материальные блага.

В-третьих, враги Христа очень быстро нашли формальный повод, чтобы расправиться с Ним. Иисус называл Себя Сыном Божиим (коим и являлся), но для Синедриона такая формулировка была явным богохульством. На самом деле они понимали, что авторитет Христа возник не на пустом месте и как минимум он мог быть пророком, к которым относились с большим уважением. Правда, это было раньше. Можно вспомнить судьбу Иоанна Крестителя, который за свое пророчество и нравственную твердость в итоге погиб от рук царя Ирода. В тот момент Синедрион, хранитель веры, деликатно промолчал, чтобы не создавать себе проблем и не портить отношений с руководством. Другое дело Христос, перешедший дорогу фарисеям и саддукеям.

Смерть Иисуса на кресте нужна была, чтобы достучаться до сердца каждого человека. Христос говорит о любви как наивысшей заповеди на пути к соединению с Богом. Любовь есть состояние блаженства души. Но суть любви в христианстве — жертвенность. Умение дарить, отдавать, заботиться, и вообще выходить за рамки собственного эго развивает душу человека. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). А именно друзьями со страниц Евангелия Спаситель называет всех нас. Он наш Друг, Который, пытаясь достучаться до окаменевших в эгоизме сердец, умирает ради нас вот таким трагическим образом, пытаясь привлечь наше внимание к настоящим проблемам души, на которые мы стараемся не обращаться внимания. Христос спасает нас Своей смертью на кресте от заблуждений, которые приведут нас к вечной смерти. Подвиг — это всегда то, что шокирует и вызывает уважение, заставляет переосмыслить убеждения и начать жить по-новому.

За смертью на кресте следует и Воскресение. Но будь оно мирной смертью от старости в преклонные годы с последующим пробуждением, было бы такое возрождение мертвеца воспринято человечеством? Вряд ли. Именно поэтому Сын Божий заплатил такую дорогую цену за то, чтобы человечество очнулось от своих заблуждений.

Любовь не знает несовершенства, то есть греха. Но стремясь к абсолютной любви, к соединению через нее с Богом, верующий должен быть готов к тому, что мир вокруг с его закостенелыми эгоистичными порядками будет тотально против. Нести свой крест — это о пути человека к Господу через испытания. Бог не дистанцируется от людей в минуты скорби, наоборот, Он находится рядом и незримо сопереживает страдальцам. И Он ни в коем случае не оставит тех, кто готов проявить ради любви стойкость и мужество. Испытания, которые не убивают, делают сильнее. Именно об этом в крестопоклонную Неделю и вспоминает Православная церковь.