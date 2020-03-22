Вашингтон, , 17:17 — REGNUM За несколько дней до своей инаугурации президент США Дональд Трамп был предупрежден об угрозе пандемии нового вируса гриппа, известного как H9N2, об этом сообщает Politico.

Если верить данным журналистов издания, избранного президента предупреждали, что новый вирус может вызвать самую опасную пандемию с 1918 года.

Специальный брифинг был проведен в 2017 году, целью его была попытка подготовиться к потенциальной пандемии, которая, тем не менее не произошла.

Однако журналисты Politico, тем не менее, используют данную информацию для обвинения Трампа в халатности, которая повлекла за собой серьезные для граждан США последствия.

Напомним, на сегодняшний день коронавирусом в США заразились свыше 27 тыс. человек, из них около 344 скончались. Несмотря на всю серьезность инфекции, она несравнима с пандемией испанки в начала XX века, унесшей жизни порядка 100 млн человек.

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