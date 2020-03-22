22 марта 2020 | Время чтения 10 мин

Ариф Асалыоглу, , 15:13 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

В Турцию доставили третье буровое судно «Кануни»

Как сообщает газета Cumhuriyet, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отметил, что третье буровое судно, которому было присвоено название «Кануни», достиг порта Ташуджу в провинции Мерсин. «Однако в рамках мер по борьбе с коронавирусом был введен запрет на посещение и покидание судна «Кануни», прибывшего к берегам Турции с 35 сотрудниками Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) на борту. После завершения карантинного периода, предусмотренного мерами по борьбе с Covid-19, мы приступим к техническому обслуживанию, обновлению и развитию нашего судна. При поддержке нашего народа, с твердой волей нашего президента, «Кануни» в самые кратчайшие сроки приступит к ультраглубокому бурению», — заявил министр.

Совместный координационный центр приступил к своей работе

Как сообщает турецкая редакция издания Sputnik, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявляет о начале работы совместного координационного центра по взаимодействию с турецкой стороной для обеспечения режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования. В рамках подготовки к российско-турецкому патрулированию трассы М4 была проведена инженерная разведка по маршруту Серакиб — Найраб — Мсибин — Найраб — Серакиб. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев отметил, что обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, и призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Идлибе прошел первый турецко-российский совместный патруль

Согласно турецкому телеканалу NTV, Турция и Россия впервые после достижения договоренности о восстановлении режима прекращения огня провели совместное патрулирование трассы М4. В министерстве национальной обороны Турции сообщили: «В рамках договоренностей, достигнутых в Москве, было проведено первое совместное наземное турецко-российское патрулирование по трассе М4 провинции Идлиб при участии наземных и воздушных сил».

Двое военнослужащих погибли

Как сообщает турецкая редакция Sputnik, в ходе инженерной разведки трассы М4 в районе населённого пункта Мханбель турецкие военнослужащие подверглись нападению со стороны боевиков одной из неподконтрольных Турции террористических группировок. В ходе столкновения двое турецких военнослужащих погибли. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев. Он также отметил, что в целях реализации договоренностей, достигнутых в Москве 5 марта между лидерами России и Турции, Анкара старается создать условия для безопасного совместного патрулирования трассы М4.

Центральный банк Турции подлил масла в огонь

Согласно Aktif Haber, собрание Совета по денежно-кредитной политике, запланированное на 19 марта, по решению Центрального банка Турецкой Республики (ЦБТР) было проведено на два дня раньше запланированной даты. На организованном в срочном порядке собрании Совет принял решение снизить ставку по недельным операциям РЕПО с 10,75% до 9,75%. Сразу после принятия решения доллар вырос на один процент и составил 6,49 ТЛ. Инвесторы, которые под воздействием вспышки коронавируса, начали переходить в наличность, в панике проводят торги на мировых фондовых рынках. Bloomberg предупреждает, что при падении рынков в странах с высоким уровнем задолженности в иностранной валюте, в том числе и в Турции, ускорится процесс потери стоимости валюты. По мнению Bloomberg, валютой, потерявшей наибольшую ценность, станет турецкая лира.

На горизонте появился МВФ

Как сообщает газета Sözcü, в условиях, когда в Турции количество заразившихся коронавирусом растет изо дня в день, министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак заявил, что в стране будут осуществлены меры по поддержке всех секторов экономики. «При этом особое внимание будет уделено секторам, наиболее пострадавшим от последствий коронавируса», — заявил он. Изучив данный план поддержки, колумнист газеты Sözcü Мурат Муратоглу выразил следующее мнение: «Я собрал, разделил, вычел, умножил… Но, к сожалению, не смог найти легкий путь. Экономике Турции будет крайне тяжело справиться с последствиями этого вируса». По словам обозревателя, страной правит власть, которая никому в мире не внушает доверия. «Ни один иностранный инвестор не будет инвестировать в такую валюту, как турецкая лира, в отношении которой были введены ограничения по эмиссии лишь для того, чтобы одержать победу на местных выборах. «У нас не так много вариантов! Помнится, они с усмешкой говорили, что МВФ обратился к нам за кредитом… А сейчас Турция находится в такой ситуации, что готова сама обратиться в МВФ», — отметил он.

Меры по борьбе с коронавирусом от армии Турции

Как сообщает NTV, на собрании с участием министра национальной обороны Хулуси Акара и командующего состава был обсужден вопрос принятия новых мер по борьбе с коронавирусом в армии. Военные школы, унтер-офицерские профессиональные училища, а также военные институты были распущены на каникулы до 13 апреля. Учения и зарубежные поездки приостановлены до отдачи следующего приказа. Также были отменены такие мероприятия, как церемонии, конференции, краткосрочные переговоры, курсы, ярмарки и семинары. Акар напомнил, что и ранее предпринимались меры предосторожности для защиты от коронавируса, и добавил, что «с сегодняшнего дня было принято решение принять некоторые дополнительные меры».

Турецкому самолету не разрешили совершить посадку

Согласно статье, опубликованной в Samanyolu Haber, эпидемия коронавируса вызвала панику по всему миру. Многие страны объявляют чрезвычайное положение. Некоторые страны принимают решение ввести комендантский час. Коронавирус, выявленный в таких странах, как Нигерия, Тайвань, Эстония, Сингапур, был «завезен» пассажирами, прилетевшими самолетом авиакомпании THY. Данная ситуация послужила причиной тому, что THY была внесена в категорию «компаний, представляющих риск». Судан не разрешил самолету авиакомпании THY совершить посадку на территории страны. Согласно полученной от Airporthaber информации, пассажирскому самолету «Турецких авиалиний», выполнявшему рейс Стамбул — Хартум, не дали приземлиться на территории Судана. Пассажиры, находящиеся на борту возвратившегося самолета, отказывались покидать салон, пришлось вмешаться сотрудникам полиции.

Коронавирус выявлен на передовой линии

Согласно статье, опубликованной на турецком новостном сайте Grihat Сердаром Фыратом, появилось утверждение, что военнослужащие, привлеченные в рамках военной операции в Сирии, также заразились коронавирусной инфекцией. В статье говорится, что у трех турецких военных, несущих службу в Сирии, результаты тестов на коронавирус оказались положительными. Заражение коронавирусом выявлено также и в рядах сторонников Асада. Местные источники подтверждают распространение вируса в Сирии. Заражение коронавирусом выявлено в рядах джихадистов, Сирийской арабской армии и турецких сил в Идлибе. Предполагается, что военные заразились вирусом от представителей «Свободной сирийской армии» или джихадистов. Вооруженные силы Турции направили дополнительный медицинский персонал в зону боевых действий, Генеральный штаб уведомил министерство национальной обороны о сложившейся ситуации. Работник здравоохранения, работающий в регионе, заявил, что риск заражения остальных турецких военнослужащих все еще остается довольно высоким и, если не будут приняты экстренные меры, могут быть серьезные последствия. Сложившаяся ситуация была доведена до сведения Антикризисного совета и ВС Турции.

Обращение Фетхуллаха Гюлена

Как сообщает турецкое издание Samanyolu Haber, проповедник Фетхуллах Гюлен опубликовал обращение в связи с эпидемией коронавируса: «Наша человечность предполагает сочувствовать всем сердцем тем, кто страдает, где бы те не находились, разделять их боль и сделать все возможное для того, чтобы облегчить их страдания». В сообщении, опубликованном на веб-сайте неправительственной организации «Альянс общих ценностей (AFSV)», Гюлен написал: «Активная молитва — это одна из форм принимаемых нами мер предосторожности для сохранения общественного здоровья. С болью в сердце постучаться в двери Всевышнего всем человечеством через молитву — это еще одна важная вещь, которую мы в силах сделать».

Перенесены выборы президента Турецкой Республики Северного Кипра

Согласно новости, опубликованной на сайте sol.org.tr, на внеочередном заседании парламента Турецкой Республики Северного Кипра, созванном из-за эпидемии коронавирусной инфекции, большинством голосов было принято решение перенести президентские выборы на 11 октября. При этом Мустафа Акынджы продолжит исполнять обязанности президента страны в течение ближайших шести месяцев.

Турция сделала шаг назад

После наплыва беженцев к границам с Грецией, Анкара сделала шаг назад, тем самым смягчив напряженные отношения с Европой. Об этом пишет TR724. После слов лидера правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что «мы открыли двери», сотни тысяч беженцев из Сирии направились к границе с Грецией и на побережье Эгейского моря. Греция для предотвращения волны миграции усилила меры на границе и на море. В итоге при столкновениях погибли несколько беженцев, сотни получили ранения. По мере продолжения напряженности встречи между делегацией под председательством Эрдогана и европейскими официальными лицами оказались безрезультатными. По утверждению автора статьи, после того, как Турция сделала шаг назад, сирийских беженцев стали возвращать на автобусах в Стамбул.

Резко увеличилось число желающих стать «добровольными информатороми»

Как сообщается в газете Cumhuriyet, резко увеличилась посещаемость сайта Управления Национальной разведывательной службы (MİT) и число «желающих оказать помощь». За первые два месяца 2020 года сайт турецкой спецслужбы посетили 359 тысяч 667 человек, только за февраль месяц число «желающих оказать помощь» составило 6 тысяч 610 человек. В январе месяце страницу MİT посетили 197 тысяч 496 человек, в феврале 2020 года на сайт зашло 162 тысячи 171 посетителей. За 12-месячный период с марта 2019 года по февраль 2020 года сайт турецкой разведки посетило 1 миллион 282 тысячи 39 человек. Увеличение количества посетителей также отразилось на разделе «желающих оказать помощь».

Заявление сил Хафтара

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари, лидером которой является Халифа Хафтар, выступающий против властей Триполи (а им в свою очередь оказывает поддержку Турция), сделал заявление касательно авиаударов в аэропорту Триполи. Об этом сообщает Sputnik. «За последние несколько дней были нанесены авиаудары по военным объектам, расположенным на территории аэропорта Митига в Триполи. Эти объекты не относятся к группировкам из Мисурата, они принадлежат непосредственно Турецким вооруженным силам (ТСК). Были уничтожены радары и системы ПВО. В результате этой операции имеются потери среди турецких военных», — сказал он. Мисмари отметил, что Ливийская национальная армия уничтожила все, включая военные склады, нанося удары по региону Мисурата.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

На заседании Совета министров Турецкой Республики Северного Кипра были приняты важные решения в связи со вспышкой коронавируса, согласно которым, на период с 14 марта по 1 апреля был введен запрет на выезд из Северного Кипра и въезд на его территорию в отношении всех стран, включая Турцию.

«Совместным решением правительств Турции и Грузии, с завтрашнего дня передвижение граждан на таможенно-пропускном пункте «Сарпи» временно ограничивается. При этом ограничение не распространяется на грузовые перевозки», — заявили в министерстве внутренних дел Турции.

Послы Турции в Париже и Берлине сообщили о начале мероприятий по эвакуации турецких граждан, находящихся в Европе. Посол Турции в Берлине отметил, что «несколько тысяч наших граждан будут отправлены самолетом в Турцию», посол Турции в Париже сообщил, что они получили заявление от 300 граждан, желающих вернуться в Турцию.

В Конье нашли остатки затерянного королевства, относящегося к 1400 — 600 гг. до н.э. Согласно обнаруженным фермером из Коньи надписям, это королевство, возможно, одержало победу над могущественной Фригией в период правления царя Мидаса.