Кундуз, Афганистан, , 09:08 — REGNUM Четыре афганских солдата и 24 террориста были убиты в ходе нападения талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевиков на правительственные войска на севере Афгранистана, сообщает 22 марта агентство Xinhua.

Как сообщил представитель правительства провинции Кундуз, в результате нападения террористов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было убито четыре солдата вооруженных сил Афганистана и 24 боевика. Еще 27 человек пострадали.

Напомним, исламистское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было признано ООН экстремистской организацией в 2003 году. 29 февраля 2020 года США подписали мирный договор с представителями этого движения.