Братислава, , 08:29 — REGNUM Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что он хотел бы выстроить взвешенные отношения с Российской Федерацией, как и с любой другой страной. Об этом он заявил в интервью газете Pravda.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 марта президент СЛоваии Зузана Чапутова утвердила состав нового правительства страны.

Члены нового правительства дали интервью журналистам, в том числе и новый глава минобороны Словакии Ярослав Надь.

Он заявил, что словацкое военное ведомство намерено выстраивать взвешенные отношения с каждой страной, в том числе и с Российской Федерацией.

«Если кто-то думает, что мы хотим создать некий ад в отношениях с Россией, то он очень ошибается», — сказал он.

Одновременно с этим он подчеркнул, что Россия якобы предпринимает некие действия в отношении Словакии, которые «переходят за границу дружественных отношений».

Кроме того Надь заявил, что хотел бы опровергнуть представление о себе, как о «проамериканском министре». Он заверил, что его цель — это поддерживать интересы Словакии. Но при этом Словакия верна своим обязательствам в рамках военного блока НАТО.

«Некоторая неопределенность, которую мы могли наблюдать в этом в последние четыре года, несомненно, завершится», — казал он.

Напомним, что парламентские выборы в Словакии выиграла партия «Обычные люди и независимые личности».