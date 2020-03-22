Сухум, , 08:29 — REGNUM Избирательные участки открылись в Абхазии. 22 марта началось голосование на повторных выборах президента Республики.

На пост президента страны претендуют три кандидата: лидер оппозиции, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания, 56 лет, экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба, 59 лет, и бывший министр экономики 38-летний Адгур Ардзинба. Сегодня будет избран и вице-президент Абхазии.

В 35 округах открылись 152 избирательных участка, которые будут работать до 20:00 мск. Проголосовать граждане Абхазии смогут также в Москве и в Черкесске. Итоги голосования будут подведены в ближайшие три дня.

Минимальный порог явки установлен в 50%. Для победы кандидату в президенты нужно будет набрать 50% от общего числа голосов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о теледебатах с участием кандидатов в президенты Абхазии. Один из кандидатов на пост главы государства, Леонид Дзапшба, покинул телестудию, отказавшись принимать участие в дебатах.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидат в президенты Абхазии покинул телестудию на предвыборных дебатах