Киев, , 08:24 — REGNUM Центростремительные по отношению к Киеву силы наращивают свой потенциал в Одессе. О причинах таких явлений рассуждал в эфире местного телеканала «7 канал» бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили.

«Силы, которые хотят развала Украины очень сильно укрепились в Одессе, — отметил Саакашвили. — Я это вижу каждый день вокруг себя».

Между тем подобные сепаратистские тенденции политик считает вполне обоснованными, поскольку Киев не выполняет своих функций, как центр притяжения регионов.

«В чем нас винить, одесситов? Где Украина для Одессы?» — вопрошает бывший президент Грузии.

По словам Саакашвили, позиции украинские позиции в регионе могли бы усилиться, если бы государственные власти заботились бы о справедливости, давали людям возможности для самореализации и защищали бы от бандитов.

Напомним, ранее Саакашвили заявил о том, что на Украине отсутствуют государственные институты, что станет значимым препятствием для преодоления надвигающегося экономического кризиса.

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