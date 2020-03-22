Киев, , 08:20 — REGNUM У России в отличие от Украины есть «финансовая подушка», которая позволит ей спокойной пережить два года низких цен на нефть в условиях кризиса, а на Украине нет не только ресурсов, а нет государства, государственных институтов. Об этом заявил бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью одесскому «7 каналу».

«Сейчас надвигается очень большой, очень сильный экономический кризис. Это просто цунами надвигается… У России полушка, в своей время они создали фонд… у них 600 млн кэша лежит. То есть Россия спокойно переживет два года низких цен на нефть и у нее много маневров сейчас просто заняться соседями», — отметил он.

Вместе с тем Саакашвили оценил и перспективу Украины во условиях кризиса.

«Мы попадаем в полную зону турбулентности и истерики… Халява, которая была в Украине тридцать лет, когда считали, все равно здесь будет метал, химикаты, ферросплавы, руда, все равно через наши порты будут возить продукты и так далее. Халява закончилась. У государства нет ресурсов. Потому, что по большому счету не то, что нет ресурсов, в Украине нет государства… Этот кризис еще раз показывает, что в Украине не существует ни функционирующих государственных институтов… Порошенко еще изображал, что он типа государство, на самом деле это был театр одного актера… В Украине нет государственных институтов», — настаивает Саакашвили, комментируя ситуацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов спрогнозировал, что в результате социально-экономического кризиса безработными на Украине могут стать от 170 тысяч до 500 тысяч человек.