Пхеньян, , 07:19 — REGNUM Испытания «тактического управляемого оружия» прошли в Северной Корее на территории провинции Северный Пхёнган под наблюдением лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает государственное издание ЦТАК.

«Огонь был направлен на то, что бы еще раз продемонстрировать командующим силу новой системы оружия», — говорится в официальном сообщении. По данным военных, новые запуски продемонстрировали различные траектории полета, углы падения, а также точность пуском и мощность снарядов.

Это третий запуск Пхеньяня в 2020 году. Как прокомментировал испытания Ким Чен Ын, «последовательное рождение новых систем вооружения стало большим событием в развитии вооруженных сил» КНДР.

По словам военных, пройденная ракетами траектория отличалась от стандартной параболической. Снаряды выполнили боле сложный путь

В Южной Корее тем временем назвали пуски «неуместным актом» в то время как мир переживает атаку коронавируса.