Пхеньян, 22 марта 2020, 01:12 — REGNUM Северная Корея приветствует предложение президента США Дональда Трампа о сотрудничестве в сфере противодействия коронавирусу SARS-CoV-2. Соответствующее письмо главы Белого дома было получено председателем КНДР Ким Чен Ыном, заявил 22 марта первый заместитель председателя партии Ким Ео Чжун, передает ЦТАК.
«Мы считаем, что письмо президента Трампа является хорошим примером его особых и прочных личных отношений с товарищем Ким Чен Ыном», — заявил чиновник, подчеркнув, что президент США предлагает сотрудничество в сфере защиты от серьезной угрозы пандемии коронавирусной инфекции.
Ким Ео Чжун выразил надежду на то, что отношения США и КНДР «будут такими же хорошими, как отношения между двумя лидерами».
Напомним, по последним данным в мире зарегистрировано более 306 тысяч инфицированных, из которых почти 92 тысячи к настоящему моменту выздоровели. более 13 тысяч зараженных скончались. Наибольшее число жертв коронавируса зарегистрировано в Италии (4825 человек), 3255 человек — в Китае, 1556 — в Иране. Затем следует Испания с 1378 погибшими и Франция, где по последним данным скончались 562 человека.