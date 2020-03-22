Багдад, , 00:35 — REGNUM Авиаудар по позициям боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к северу от Багдада нанесли военные самолеты иракских ВВС, сообщает AMN Al-Masdar News со ссылкой на официальное заявление вооруженных сил Ирака.

Иракские солдаты U.S. Air Force

Военные операции были проведены в горном массиве Хамрин в районе Кануха и Талат-эль-Хамрин. В результате было ликвидировано около 25 террористов, уничтожено девять тоннелей и тренировочный лагерь.

Несмотря на объявленную властями Ирака победу над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отдельные группы боевиков по-прежнему срываются в горных массивах к северу от столицы.