Рига, , 22:40 — REGNUM Заседания правительства Латвии в ближайшее время будут проходить удалённо. Об этом сообщил в субботу, 21 марта, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на странице в соцсети Twitter.

Сообщение главы правительства появилось вскоре после того, как у одного из депутатов Сейма (парламента), члена правящей коалиции Артуса Кайминьша выявили коронавирус.

Кариньш написал, что в данный момент устанавливаются рабочие контакты Кайминьша, после чего эти лица сдадут анализы в Центре по борьбе и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По его словам, удалённо будут происходить не только заседания правительства, но и рабочие совещания.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за вспышки коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации.