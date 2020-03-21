21 марта 2020 | Время чтения 5 мин

Сейчас не буду даже обсуждать вопрос происхождения коронавируса, органическое или искусственное? — но то, что им от души пользуются, сомнений не вызывает.

Андрей Ганжа, , 21:58 — REGNUM Эпидемии сопровождали человечество всю его историю. Каждый боролся с ними в меру своего понимания: церковь предлагала молиться, толпа с азартом впадала в режим чумного бунта, фаталисты собирались компаниями и забавляли друг друга историями («Декамерон» Боккаччо или «Гептамерон» Маргариты Наваррской)… А А.С.Пушкин вообще предлагал «выкатить поляну» и «девы-розы пью дыханье, быть может полное Чумы». И, как одессит по матери, не без гордости могу предположить, что санитарно-гигиенический оптимизм Александра Сергеевича имеет наши, одесские корни: его добрый знакомый, консул Австрии в Одессе Самуил фон Том, во время чумы 1811 года отворил двери своего дома посетителям, «по-философски решив умереть лучше от чумы, нежели от скуки» (по воспоминаниям французского графа Огюста де Ла Гарда-Шамбона).

Арсен Аваков 24tv.ua

Джон Уильям Уотерхаус. Декамерон. 1916

Века идут, а человек не меняется. И он по-прежнему ищет формы рационально-прагматического использования случая. Или создает случаи для их прагматического использования. Сейчас не буду даже обсуждать вопрос происхождения коронавируса, органическое или искусственное? — но то, что им от души пользуются, сомнений не вызывает.

Вирус и связанная с ним карантинная лихорадка, запрещающая массовые сборища людей, это Божий Дар для, например, президента России Владимира Путина, имеющего некоторые проблемы с общественной оценкой предлагаемых изменений в Конституцию. А от сетевого занудствования до Болотной в России дистанция, как показывает опыт, совсем невеликого размера. Радость это и для президента Макрона, чей внешнеполитический апломб во многом «обламывается» протестами внутри страны. Ну, а действия Нетанияху в Израиле некоторые уже оценивают как «государственный переворот»:«Правительство (исполнительная власть), которое никто не выбирал и которое не завоевало доверия кнессета (законодательной власти), решило заморозить работу судов (судебной власти)». И ведь не побунтуешь — карантин!

Биньямин Нетаньяху Kremlin.ru

Происходящее ныне в Украине тоже напоминает подготовку государственного переворота. Верховная Рада ушла на карантин, население «ушли на карантин» и не факт, что его, карантина, окончание не будет многократно продлеваться. Ведь если он был введен «по факту» ОДНОГО, официально скончавшегося от коронавируса, то остается только предполагать, что будет, когда счет пойдет на сотни. А он пойдет, поскольку страна, которая в момент начала эпидемии продает свой стратегический запас медицинских масок (тому один из примеров здесь) обречена на тяжелые последствия эпидемии, даже если она естественного происхождения. Если искусственного — тем более, поскольку отечественная статистика — это не более, чем политическое решение (если кто-то сомневается — тому сюда).

Таким образом возник и вакуум власти, и вакуум гражданского давления на власть. И не воспользоваться такой ситуацией — это просто себя не уважать!

18 марта на заседании Кабинета Министров новый премьер Денис Шмигаль дал распоряжение «разработать законопроект, который позволит от одного органа власти к другому передавать полномочия управлять страной. Потому что мы не знаем, какие последствия будут: или ВР будет заблокирована, или Кабмин, или президент … Неизвестно кто будет не в состоянии работать из-за болезни». И следует сказать, что Шмигаль коснулся важнейшего вопроса, до которого не доходили украинские руки все три десятилетия суверенности — о линии преемственности власти. Согласно 112-й статье Конституции Украины,«в случае досрочного прекращения полномочий Президента Украины… возлагается на Председателя Верховной Рады Украины». И все! А что будет если «блокируют», например, и спикера парламента?

Денис Шмигаль Kmu.gov.ua

Мудрые американцы трижды (!!!) принимали закон о правопреемстве президента (в 1792, 1886 и 1947 годах) и разработали строгую линию текущей очередности преемственности власти из 18-ти персон, от вице-президента (ныне Майкл Пенс) до министра внутренней безопасности (Чед Вульф). В Украине такого нет, поэтому в случае экстраординарной ситуации конфликт (и, скорее всего, в силовой форме) практически неизбежен.

Но обращение к этому вопросу именно в период кризиса (а карантин в масштабах всей страны — это, согласитесь, кризис) неизбежно подводит к ощущению готовящегося государственного переворота. Либо в пользу президента, с целью увеличения его полномочий, либо — наоборот — с целью смены лидера. И тот, и другой вариант сейчас равно возможны. С одной стороны, предложение Шмигаля позволит президенту Зеленскому принимать решения и без парламента. Например, столь нужные ему закон о рынке земли.

Но с другой… Во время артикуляции идеи на заседании Кабмина премьер, то ли по политической неопытности, то ли для придания веса своим словам, заметил, что инициатором предложения является министр иностранных дел Арсен Аваков: «Неизвестно кто будет не в состоянии работать из-за болезни, поэтому согласен с предложением министра МВД (то есть Авакова — А.Г.) разработать законопроект».

Арсен Аваков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

56-летний Арсен Борисович Аваков — это «непотопляемый министр» послемайданной эпохи Украины. С февраля 2014 года он министр внутренних дел Украины. Пережил режим Порошенко и даже «похоронил» его, отказавшись поддерживать совсем нечистоплотные политтехнологии Порошенко на выборах 2019 года. Еще недавно ЗЕ-команда с глупой снисходительностью рассуждала, что Аваков остается в правительстве премьера Гончарука«на полгода и под личную ответственность Зеленского» (Давид Арахамия, председатель фракции «Слуги народа» в Верховной Раде) или«на испытательный срок…, как компромиссное решение на большом скачке, которым мы хотим сделать» (Даниил Гетманцев, депутат от «Слуг»). Аваков, скорее всего, только посмеивался. Потому что прошло чуть более четырех месяцев — и где они, тот Гончарук и его правительство? А он все в том же кресле.

Непотопляем Аваков потому, что под его контролем и силовой потенциал министерства внутренних дел (по официальным данным — 152 000 вооруженных людей), и парамилитарные образования украинских радикальных националистов (их не так много, но они идеологически мотивированы). Поэтому Арсен сам может «потопить» кого угодно. И если у Авакова есть президентские амбиции — а у кого их нет, то нынешний период карантинного безумия является самым удобным моментом для их реализации. Именно в силу упомянутого «вакуума власти» и «вакуума давления на власть».