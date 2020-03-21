Москва, , 21:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте выразил готовность оказать гуманитарную помощь Италии по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на ее территории. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили меры, предпринимаемые по сдерживанию пандемии. Путин в свою очередь выразил поддержку народу Италии и властям государства, которые столкнулись с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией.

«В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры», — говорится в заявлении.

Так, речь идет о поставках индивидуальных средств защиты, медицинском оборудовании. Планируется направить в Италию мобильные комплексы, созданные на базе «Камаза», для аэрозольной дезинфекции транспортных средств и территории.

Отмечается, что в наиболее пострадавшие районы страны будут командированы бригады российских специалистов, которые на месте окажут итальянским коллегам практическое содействие.

Все поставки будут осуществлены с помощью самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации по линии Министерства обороны России.

Напомним, ранее глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли сообщил, что в Италии за последние сутки в результате заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 793 человека.

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